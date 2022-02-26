MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Güncel 26.02.2022, 10:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığını yapan 3 terörist öldürüldü.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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