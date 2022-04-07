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MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Güncel 07.04.2022, 13:22
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan iki, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

#msb #pkk #operasyon
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