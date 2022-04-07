MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan iki, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.