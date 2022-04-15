MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü.
Güncel 15.04.2022, 11:57
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin cezasız kalmadığı belirtildi.
Paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
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