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MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü.

Güncel 15.04.2022, 11:57
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin cezasız kalmadığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

#msb #pkk #operasyon
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