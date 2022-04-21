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MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Şimşek bölgesinde PKK'lı 3 terörist öldürüldü.

Güncel 21.04.2022, 11:03
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

#msb #PençeŞimşek bölgesi #pkk #operasyon
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