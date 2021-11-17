MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.