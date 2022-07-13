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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü.

Güncel 13.07.2022, 10:38
MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarla teröre geçit vermiyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

#Barış Pınarı bölgesi #msb
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