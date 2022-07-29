MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Güncel 29.07.2022, 12:39
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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