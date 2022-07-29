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MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Güncel 29.07.2022, 12:39
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

#msb #operasyon #pkk
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