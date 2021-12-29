MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.
Güncel 29.12.2021, 11:33 29.12.2021, 15:25
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi." bilgisi paylaşıldı.
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