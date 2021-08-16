MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 1 şehit

Mehmetçiğin yurt içi ve yurt dışındaki operasyonları hız kesmeden devam ederken, acılı bir haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma sonucu 1 şehit ve 1 yaralı olduğunu bildirdi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhâl hastaneye sevk edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." denildi.