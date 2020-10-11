MSB: Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıyor

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerinde neden olduğu yıkıma ait fotoğraflara yer verildi.

Açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek gece Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırada şimdiye kadar 7 sivil yaşamını yitirdi, 33 sivil de yaralandı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 11:42