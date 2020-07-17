banner15

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

MSB'den yapılan açıklamada, 'Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.' denildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 10:52
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48