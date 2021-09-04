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MSB: Gara'da 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hava harekatıyla Irak'ın kuzeyi Gara'da düzenlenen başarılı operasyonla 7 terörist öldürüldü.

Güncel 04.09.2021, 13:12
MSB: Gara'da 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz."

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#ırak #pkk #operasyon
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