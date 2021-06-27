MSB: Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine operasyon yapıldığı belirtildi.
Güncel 27.06.2021, 11:08 27.06.2021, 11:10
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'mizin düzenlediği başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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