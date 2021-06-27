banner39

MSB: Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine operasyon yapıldığı belirtildi.

Güncel 27.06.2021, 11:08 27.06.2021, 11:10
MSB: Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'mizin düzenlediği başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

banner53
#Milli Savunma Bakanlığı #gara
Yorumlar (0)
27
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?