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MSB: PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin "terör koridoru hayaliyle" Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini bildirdi. 

MSB: PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir

MSB'nin Twitter hesabından, terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 15:35
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