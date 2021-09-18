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MSB: REPMUS-21 tatbikatında HOSA cihazı ile harekat icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 9 ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda HOSA cihazı ile harekat icra edildiğini duyurdu.

Güncel 18.09.2021, 20:22 18.09.2021, 20:28
MSB: REPMUS-21 tatbikatında HOSA cihazı ile harekat icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya ve Portekiz olmak üzere toplam dokuz ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) Timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildi." ifadesini kullandı.

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#REPMUS21 #HOSA
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