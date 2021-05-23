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MSB: Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 23.05.2021, 16:39 23.05.2021, 16:52
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı bölgesi
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