MSB: Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 23.05.2021, 16:39 23.05.2021, 16:52
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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