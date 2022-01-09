MSB: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde davam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.