MSB'den Afrin'de bulunan toplu mezarla ilgili açıklama
Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeyken yapılan infazlarla toprağa gömülen 35 kişinin cesedinin bulunduğu toplu mezarla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada terör örgütünün çirkin ve katliamcı yüzüne değinilirken başka cesetlerin de bulunabileceği belirtildi.
Güncel 15.07.2021, 02:14 15.07.2021, 02:33
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 35 cesedin bulunduğu Afrin'deki toplu mezardaki ceset sayısında artış olabileceğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin "kan donduran bir savaş suçu"nun daha gün yüzüne çıktığı belirtildi.
2018'in ocak ayında PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'in merkez mahallesindeki boş bir arazide toplu ceset gömdükleri bilgisi üzerine harekete geçilerek söz konusu arazide kazı çalışması yapıldığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Savcı gözetiminde yapılan kazıda, çuvalların içine konmuş şekilde 35 ceset bulundu. Bölgede kazı çalışması devam ederken ceset sayısında artış olabileceği değerlendiriliyor."
Kaynak: AA
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