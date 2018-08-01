Mücadeleciler Hareketi kurucusu Arslanargun hakka yürüdü

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Yeniden Milli Mücadele Hareketi'nin kurucularından, uzun bir süre ikinci adamı olarak anılan Yavuz Arslanargun, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da vefat etti.

1942 yılında, Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Yavuz Arslanargun, babasının görevleri dolayısıyla, Anadolu'da muhtelif şehirlerinde eğitim gördü, Afyon lisesinde Aykut Edibali ile sınıf arkadaşı oldu.

1959'da liseden mezun olup, Aykut Edibali ile birlikte, İ.Ü. Hukuk Fakültesi'ne kaydolan,İstanbul'daki milliyetçi mukaddesatçı çevre ile irtibata geçen Arslanargun, Afyon'a döndüğünde İrfan Küçükköy, Mevlit Baltacı, Mustafa Alptekin ve İhsan Ramiz Bayram ile birlikte ilerde "Mücadele Birliği" adını alacak olan hareketin ilk adımlarını attı.

Hareketin önemli isimlerinden İrfan Küçükköy, "İkinci Liderimiz" olarak nitelediği Yavuz Arslanargun'u şöyle anlattı:

"Bir izin dönüşü, askere uğurlanırken, Aykut Edibali Yavuz Arslanargun'la konuşurken, önemli bir teşkilat prensibi hatırlattı. Belki kendisi bile unutmuştur, ama benim gün gibi hatırımdadır. "Teşkilatçının başarısı, davaya kazandırdığı eleman sayısı ile, bu elemanların kaliteleri ile ve onları teşkilatçı olarak yetiştirmesi ile anlaşılır." demişti.

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Yavuz Arslanargun, Deha seviyesinde bir zekaya sahiptir. Bir sözün başında iken sonunu keşfedebilir. Aktiftir, herhangi bir konuda bir karara varmışsa hemen uygular. Hatta, doğuracağı muhtemel kötü sonuçları uzun uzun hesaplamadan uygular. Cesurdur, cesur insanlar toplum tarafından daima sevilirler. Çevresi ile kolay ilgi kurar, dost olur, problemlerine sahiplenir, çözmeye çalışır. Şahsî problemlerle ilgilenmesi, bazen davanın da önüne geçer. Dayı ruhludur."

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Yavus Arslanargun, hareketle ve kendisiyle ilgili yayımlanan eleştirel bir haberin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

“Biz iyi niyetle bazı şeyler düşündük. Baktım iyi niyet yetmiyor, benimsemediğim düşüncelere adım karıştırılıyor, çekildim ve hakkımdaki iddiaları tekzip ettim. Ben dün ne isem bugün de oyum. Bölücülüğe ve Batı emperyalizmine karşıyım.”

Turgut Özal'ın da yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Arslanargun'un cenazesi yarın İkindi namazın müteakip Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, 00:46