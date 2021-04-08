Muğla açıklarında art arda 4 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)tarafından açıklanan verilere göre, merkezi Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 00.54 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Datça'nın yanı sıra çevresindeki yerleşim yerlerinden de hissedilirken epremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

3.7

AFAD'ın açıklamasına göre gece saat 01.35 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesine 33.78 kilometre uzaklıkta 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ve çevresinden hissedilirken, bu bölgelerde hasar meydana gelmedi.

4.3

Üçüncü ve en şiddetli deprem ise gece yarısı saat 03.33'te meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı, saat 03.33'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,93 kilometre olarak.

Dördüncü deprem ise sabaha karşı saat 04.00'te Datça ilçesine 36.38 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde meydana geldi.