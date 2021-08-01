Muğla açıklarında deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD depremin 4,5 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Güncel 01.08.2021, 01:08 01.08.2021, 01:18
Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
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