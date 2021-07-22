banner39

Muğla'da korkutan deprem

Datça açıklarında olan 4,2 şiddetindeki deprem, zeminin 6 kilometre altında gerçekleşti.

Güncel 22.07.2021, 17:41
Muğla'da korkutan deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.

AA

banner53
#deprem
Yorumlar (0)
27
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?