Muğla'da korkutan deprem
Datça açıklarında olan 4,2 şiddetindeki deprem, zeminin 6 kilometre altında gerçekleşti.
Güncel 22.07.2021, 17:41
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.
AA
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