Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre, gece 02.40 saatlerinde merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 0.95 kilometre açığında deprem meydana geldi.

Depremin 4.0 büyüklüğü olarak kaydedildi.

Yerin 47.38 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmediliği kaydedildi.