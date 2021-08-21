Muğla yangınları için destekte bulunan Kazakistanlı ekip ülkelerine uğurlandı

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Türkiye'ye gönderilen 2 helikopter ve 16 kişilik özel itfaiye ekibi için Dalaman Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ile Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan'ın katıldığı törende Kazak ekibe anı olarak basılmış özel para ile plaket takdim edildi.

Ekip, ardından ülkelerine uğurlandı.

Büyükelçi Saparbekuli, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aynı anda hem yangın hem de sel felaketiyle boğuştuğunu söyledi.

Türkiye'de Kazak-Türk kardeşlik ormanı oluşturmaya hazır olduklarını belirten Saparbekuli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 7 Ağustos'taki kararıyla bölgeye desteğe gelen ekibimizin görev süresi sona erdi. Muğla'da bulunan Kazak öğrencilerimiz de yangın sürecinde hem yardımda bulundu hem de ekibin iletişiminde katkı sağladı. Antalya Manavgat'ta yaşayan Kazak vatandaşlar da insani yardım organizasyonlarında yer aldı. Ağaç dikenler oldu. Atalarımızın 'Dost acı günde belli olur.' sözü var. Kazak-Türk halkı, bu süreçte sadece dost değil, kardeş olduğumuzu da ispat ettiğimizi düşünüyorum.

Bu tür karşılıklı yardımlar hep yapılıyor, bundan sonra da devam edecektir. Ekibimiz buradaki uluslararası yangın söndürme çalışmasında büyük bir tecrübe kazandı. Kazak-Türk kardeşliği daim olsun."