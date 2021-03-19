Muhammed Ali es-Sabuni'nin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınacak

İslam dünyasında yazdığı eserlerle önemli bir yere sahip olan Suriyeli Sabuni bugün hayatını kaybetmişti. Vefatının ardından cenaze namazıyla ilgili detaylar da belli oldu.

CENAZE NAMAZI FATİH CAMİİ'NDE KILINACAK

Muhammed Ali es-Sabuni'nin 20 Mart Cumartesi günü Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Ajanslarda yer alan ''Merkezefendi Camisi'nde cenaze namazı kılınacak'' ifadesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.