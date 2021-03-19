Muhammed Ali Es-Sabuni vefat etti

İslam dünyasının önde gelen isimlerinden, Safvetü't Tefasir'in müellifi, Ehl-i Sünnet'in güçlü müdafii Suriyeli İslam alimi Muhammed Ali Es-Sabuni Yalova'da vefat etti.

Muhammed Ali Es-Sabuni'nin Yalova'da vefat ettiğini duyurdu. Es Sabuni bir müddettir Türkiye'de ikamet ediyordu.

Safvetü't Tefasir eserinin müellifi Muhammed Ali Es-Sabuni, İslam dünyasında saygın bir yere sahipti.

Cenaze namazı Fatih Camiinde kılınacak

Muhammed Ali Sabuni hocamızın Cenaze namazı yarın ( Cumartesi günü) İstanbulda Fatih Camiinde saat 14.00 de kılınacaktır.

Muhammed Ali Es-Sabuni kimdir?

Son devrin büyük müfessiri Şeyh Muhammed Ali Es-Sâbûnî, 1 Ocak 1930 yılında Halep’te dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini babası Sâbûnî lakabıyla tanınan büyük âlim, Şeyh Cemil efendiden almıştır. İlim ve irfan yuvası bir evde yetişen Es-Sâbûnî Hocaefendi, henüz 16 yaşındayken minbere çıkararak vaaz etmeye başlamıştır. Lise tahsilinin ardından 1952 yılında Ezher Üniversitesi, eş-Şeri’a fakültesini bitirmiş, daha sonra Şeri kada (yargı) bölümündeki tahassus eğitimini de tamamlayarak şeref diploması ile 1954 yılında Ezher’den mezun olmuştur.



Ardından el-Alimiyye diplomasını almaya hak kazanan Muhammed Ali Es-Sâbûnî Hocaefendi, memleketi Suriye’ye dönerek 8 yıl boyunca tedris faaliyetlerinde bulunmuştur. Daha sonra Suudi Arabistan’a göç etmek durumunda kalmış ve burada Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ve eş-Şeria Fakültesi’nde dersler vermiştir. Buradaki tedris hizmeti yaklaşık 28 yıl devam etmiştir. Bu süre boyunca binlerce üniversite hocası yetiştirmiş ve Ümmü’l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yapmıştır. Sâbûnî Hocaefendi’nin gerek metodu gerekse içeriği açısından, eserleri çok beğenilmiş ve dünyanın birçok yerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Ciltlerle eserleri özetleyip, ihtisar ederek ya da tahkikini yapıp yeni bir üslupla okuyucusuna sunarak eğitim alanındaki başarısını ortaya koymuştur.





Şeyh Sâbûnî’ni Türklere ve Türkiye’ye ayrı bir sevgisi ve düşkünlüğü vardır. Asırlarca İslâm’ın bayraktarlığını yapmış olan Osmanlı’ya ve Türk kültürüne duyduğu sevginin bir parçasıdır. Türkleri çok sevdiği, en küçük kızını bir Türk genciyle evlendirmiştir.



Ardından onlarca eser ve binlerce talebe bırakan Muhammed Ali Es-Sâbûnî Hocaefendi son dönem yazma ve te’lif faaliyetlerini yürütmek için, Yalova’nın Gökçedere köyü Arap mahallesinde ikamet etmekteyken 19 Mart 2021 Cuma günü Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 01:44