Muhtemel CHP Kurultayına 13 gün kaldı

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CHP'de genel başkan değişimi isteyen delegelerin, ikinci günde 466 imza topladığı iddia edildi.

İddiaya göre muhaliflerin topladığı imza, Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aldığı 447 oyu geçti. CHP’de lider değişiminin oylanacağı olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmayacağı 13 gün sonunda belli olacak.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP Genel Merkez yöneticileri delegeleri arayarak olağanüstü kurultay konusunda nabız yokluyor. Kurultay delegelerinin, ‘yerel seçimlerin yaklaştığı bir süreçte değişime sıcak bakmadığını’ iddia eden CHP yönetimi, olağanüstü kurultay talep eden muhalafeti ‘hoşnutsuzlar hareketi’ olarak adlandırırken, kurultay isteyenlerin çoğunun milletvekili listelerinde yer alamayan küskünler olduğunu belirtiyor.

CHP'de Muharrem İnce'nin ekibinden Gaye Usluer'in bildirdiğine göre noter tasdikli imza sayısı, İnce'nin Kılıçdaroğlu karşısında aldığı oyu geçti.

CHP'de genel başkan olabilmek için delegelerin 634 oyunu almak gerekiyor.