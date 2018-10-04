Murat Ülker'den Harvard'dan ödül alan Hotamışlıgil'e tebrik

Murat Ülker Novo Nordisk Foundation tarafından, Diabetes Prize for Excellence’a layık bulunan Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı Prof.Dr. Gökhan Hotamışlıgil’i bir mektupla kutlayarak “büyük memnuniyet duyduğunu” ifade etti. Ülker mektubunda şu ifadeleri kullandı:

İnsan sağlığı için öncülük ettiğiniz bilimsel çalışmaların Novo Nordisk gibi uluslararası saygınlığı yüksek bir vakıf tarafından kabul görmesi sizin hayran olduğum azminizin bir sonucudur.

Çalışmalarınız elbette ki daha pek çok ödüle layık bulunacaktır. Başarılı çalışmalarınızla aldığınız her olumlu sonuç ve beraberinde gelen ödüller aynı zamanda toplum sağlığı konusunda atılmış bir adım manasına gelmektedir. Ayrıca sizin bir rol model olarak gençlerimize örnek olmanız onları da özendirerek, teşvik etmeniz de cabasıdır.

Size ve Harvard Sabri Ülker Center’da yönettiğiniz ekibe büyük motivasyon olacağını düşündüğüm Diabetes Prize for Excellence’ın takdimini tebrik eder, en iyi dileklerimle sıhhat ve afiyetler dilerim

Hotamışlıgil'den teşekkür

Ekibiyle birlikte yaptığı diyabet araştırmalarıyla dünya sağlık bilimine büyük katkılar yapan Türk bilim insanımız Gökhan Hotamışlıgil ise cevaben yazdığı mektupta şöyle dedi:

Bilim dünyasında insanın yaptıklarının zamanın sınamasından geçip, meslekdaşları tarafından takdir görmesi, nadir olan bir şey, ama gerçekten mutluluk ve motivasyon kaynağı. Bugünleri görmek nasip olduğu için bende büyük mutluluk ve onur duyuyorum.

Bilimsel yaşam, genellikle başarıdan ziyade, başarısızlıklar ile geçiyor. Ama ben şahsen bilim ile uğraşma imkanına sahip olmayı bile büyük bir ödül olarak görüyorum. Böyle bir yaşam sürdürme ayrıcalığı için de minnet duyguları içindeyim.

Sabri Ülker Merkezimizde böyle günler sayesinde dünya platformunda görünürlük ve takdir alıyor. Memleketimizin değerlerini temsil etmek imkanı bu vesileler ile doğuyor. Bu merkezin kurularak bizi ve bilimi desteklemesini sağladığınız ve bana olan güveniniz için size ve ailenize minnettarım. Beraber çıktığımız bu uzun yolculukta inşaAllah gelecekte daha güzel günlerimizde olacak ve hem verdiğimiz emeklerin sonuçlarını hemde yetiştirdiğimiz arkadaşlarımızın başarılarını da görmek nasip olacaktır.

Hotamışlıgil aynı zamanda, James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Genetik ve Kompleks Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı (HSPH), Harvard-MIT Broad Institute Araştırma Merkezi, Harvard Stem Hücre Enstitüsü ve Joslin Diyabet Merkezi üyesi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 11:38