Murat Ülker mezunu olduğu okula 7 katlı öğrenci pansiyonu yaptırdı

İstanbul Erkek Lisesi'nin geleneksel Aşure Günü, Covid-19 salgını nedeniyle bu sene online yapıldı. Programda, kendisi de İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'e, liseye yaptırdığı yatılı öğrenci pansiyon binası için teşekkür edildi.

Türkiye'nin en köklü okulları arasında bulunan Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi'nin yatılı öğrencileri için kullanılan yatakhane/pansiyon bölümü, depreme dayanıksız olduğu tespit edilince tahliye edilmişti. İstanbul Erkek Liseliler Derneği, yeni pansiyon binasını yaptırması için, eski mezunlardan Murat Ülker'e başvurdu. Talebi kabul eden Ülker, yeni bir bina yaptırarak İstanbul Erkek Lisesi'ne bağışladı. Pansiyon binası, yeni eğitim - öğretim yılında kullanılmak üzere teslim edildi.

Yeni pansiyon binasında, 160 erkek, 88 kız olmak üzere toplam 248 öğrenci kalabilecek. Her odada özel banyo bulunan 7 katlı binada, 4 belletmen odası, 8 etüt odası, 2 bilgisayar odası, 2 revir odası, 2 müzik ve 2 resim odası, 2 kültürel gelişim odası, 2 veli görüşme odası, idari oda, çamaşırhane ve ütü odası, 2 egzersiz/kondisyon salonu, 2 danışma odası, 2 ibadet alanı ve sosyal alanlar bulunuyor.

İstanbul Erkek Lisesi'nin bugün online olarak yapılan Aşure Günü'nde, bina için Murat Ülker'e teşekkür edildi. Kutlamaya bağlanan Murat Ülker, İstanbul Erkek Lisesi'nin eğitim hayatındaki yerinin büyük olduğunu vurguladı. Ülker, öğrencilik yıllarını anarken, "Keşke tekrar o günleri yaşayabilsek" dedi.

Kaynak: T24