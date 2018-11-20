Mürettebatın cesetlerine ulaşıldı

Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazına ulaşılmasının ardından mürettebata ait cesetlere ulaşıldığı açıklandı. Açıklamayı Denizli Valisi Hasan Karahan yaptı.

Aydın'daki bir uçuş akademisine ait olan ve içinde pilot Hamdi Yılmaz ve teknisyen Merve Altun’un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı, sabah saatlerinde havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber vermiş bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 09:12