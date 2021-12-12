Milli Görüş'ün yılmaz savunucularından Mürsel Başer Hakk'a yürüdü.

Muvazzaf subay iken Millî Nizam Partisini ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile tanışan Mürsel Başer, o günden bu yana Milli Görüş' hizmet için çalıştı. Başer, Silahlı kuvvetlerde çalışırken üniforma sırtındayken Hak dava için çalışmaktan geri durmamıştı.

Vefat edene kadar Saadet Partisi için koşturan Mürsel Başer gittiği yerlerde Millî Görüş’ü tanıtmayı bir görev olarak görüyordu.

Mürsel Başer, 88 yaşında Rahmeti Rahman'a kavuştu. Merhum Başer'in cenaze namazı, yarın Bahçelievler Mehmet Ülker Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak. Ardından Başer, Edirnekapı mezarlığına defnedilecek.