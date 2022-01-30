Muş'ta yeni operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1071 personel, 74 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları'nın, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği belirtildi.