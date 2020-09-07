Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 şiddetinde deprem

AFAD verilerine göre, merkez üssü Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde, yerinde 9,6 km derinliğinde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre ise, depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü