MÜSİAD, iş dünyasına Afganistan'a yardım çağrısı yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afganistan'daki insani krize sessiz kalmayarak Türk Kızılay ile güçlerini birleştirdi.

MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afganistan'da 13 milyonu çocuk olmak üzere, 19 milyona yakın kişinin insani temel gıda ve hijyen malzemelerine ulaşım gibi çeşitli sıkıntılar çektiği ve zor koşullar altında hayata tutunmaya çalıştığı belirtildi.

Paylaşımda, "MÜSİAD olarak bu duruma sessiz kalmayıp Kızılay ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu kapsamda iş dünyamızı, Türk Kızılay'ına ait banka hesabına yapılacak bağışlarla Afgan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya davet ediyoruz." denildi.