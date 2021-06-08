Müsilaja karşı seferberlik başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışması kapsamında deniz temizliği seferberliği başlatıldı.

Sabah saatlerinde Çanakkale'de rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden itibaren Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı. Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı.

Bakanlık tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente gelen ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı.

Toplanan müsilajın İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.

Bandırma Limanı'nda başlayan çalışma dolayısıyla düzenlenen programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Bandırma Çelebi Limanı'na bağlı römorkörlerle denize açılan Vali Şıldak ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesine ait müsilaj temizleme gemisi "Başaran-2"nin çalışmalarını inceledi.

Bölgedeki müsilaj yoğunluğunu da gözlemleyip yetkililerden bilgi alan Şıldak, limana döndükten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Şıldak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik eylem planının ilk uygulama adımlarını Bandırma'dan başlattıklarını söyledi.

Denetimlerin tüm kuruluşlarla birlikte yapılacağını belirten Şıldak, "Marmara Denizi'nde bu durumun kısa sürede son bulacağına, denizimizin eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum. Bunu yürekten söylüyorum." dedi.

Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Barbaros Balıkçı Barınağı'nda yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

Vali Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Denizi çevresindeki illerde temizlik çalışmalarının başladığını söyledi.

Müsilajın Marmara Denizi'nde yoğun görüldüğünü anımsatan Yıldırım, "Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının artması. Tabii bilim insanları bunun sebebini araştırıyorlar. Şu an bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz, deniz yüzeyinde görülen müsilajın ölüsü. Yani bunlar deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Tabi bunların temizlenmesi lazım. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Konuyla ilgili bütün kurumların birlikte çalışma yürüteceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nin etrafında bulunan illerde bu faaliyet 7 gün 24 saat devam edecek. Biz de bugün burada başladık. Bu azot miktarı yüksek bir besin. Tabii belki bilim insanları bunu kararlaştıracak. Belki bunlar işlenmek suretiyle gübre olarak kullanılabilecek. Belki hayvan yemi ya da balık yemi olarak kullanılabilecek. izim şu anda yaptığımız şey, müsilaj ölüsünü deniz yüzeyinden toplayıp, bir alanda muhafaza etmektir, kurutmaktır. Bununla enerji bile elde edilebilir diyorlar. Bu da bilim insanlarının konusudur."

AA