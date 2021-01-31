Mustafa Özel'in babası Hacı Kamil Özel rahmet-i Rahman'a kavuştu

Yazar Mustafa Özel'in 100 yaşındaki babası Hacı Kamil Özel vefat etti. Hacı Kamil Özel Silifke Taşucu'nda defnedildi.

Özel, babasının vefat ettiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Mustafa Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yüz yaşındaki Babam Hacı Kamil dün gece vefat etti ve bu sabah Silifke’de defnedildi (Taşucu). Son ana kadar aklı başındaydı hamd olsun. (“Siz bilmirsiniz, aslında 101 yaşındayım!” son cümlelerinden biri oldu, Allah Allah diyerek ruhunu teslim etti.) Mekanı Cennet olsun."

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 10:23