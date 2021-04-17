Mutahhare Polatkan son yolculuğuna uğurlandı
27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan toprağa verildi.
Güncel 17.04.2021, 12:22
Antalya'da vefat eden Polatkan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan camide kılınan cenaze namazının ardından buradaki aile kabristanına defnedildi.
Polatkan'ın ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un katıldığı cenazede gözyaşları döküldü.
Soylu, cenaze namazının ardından Polatkan'ın yakınlarına taziyelerini iletti.
Mutahhare Polatkan, Alanya'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 101 yaşında hayatını kaybetmişti.
AA
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