Muz paylaşımı yapan Suriyeliler sınır dışı edilecek

İzmir'de, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyada provokatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulundukları belirlendi.

Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar" kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.