Arama kurtarma gönüllüsü kadınlar hazır kıta bekliyor

Deprem, heyelan, çığ ve sel gibi doğal afetler ile orman ve bina yangınları, kazalar ve kayıp vakalarında zor koşullara rağmen görev üstlenen ekip, 120 kişiden oluşuyor.

Hayatlarından fedakarlık ederek arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekipte, sağlık çalışanı, ev kadını, kamu personeli, muhasebeci ve öğrencilerin aralarında olduğu 30 kadın da bulunuyor.

Ekip sorumlularından kamu çalışanı Pınar Bulmuş (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır arama kurtarma operasyonlarına katıldığını söyledi.

Deprem, heyelan, çığ ve sel gibi doğal afetler ile orman ve bina yangınları, kazalar ve kayıp vakalarında zor koşullara rağmen görev üstlenen ekip, 120 kişiden oluşuyor.

Hayatlarından fedakarlık ederek arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekipte, sağlık çalışanı, ev kadını, kamu personeli, muhasebeci ve öğrencilerin aralarında olduğu 30 kadın da bulunuyor.

Ekip sorumlularından kamu çalışanı Pınar Bulmuş (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır arama kurtarma operasyonlarına katıldığını söyledi.

AA