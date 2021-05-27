NASA'dan İstanbul paylaşımı: 'Parlıyorsun'
NASA, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü "Selam İstanbul, parlıyorsun!" ifadeleriyle paylaştı.
Güncel 27.05.2021, 08:25 27.05.2021, 08:46
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya platformu Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı. Paylaşımda "Selam İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü.
"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü