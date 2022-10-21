NATO Askeri Komitesi Türkiye'de

Dün İzmir'de konuşlu NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LADCOM) ile başlayan ziyaret bugün İstanbul'da sona erecek.

MSB'den yapılan açıklamada, heyetin İstanbul'da Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı (ÇMHM), NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordusu Türkiye Karargahı (NRDC-T) ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin (MARSEC-COE) ziyaret edileceği aktarıldı.

Açıklamada, önceden planlı rutin ziyaret kapsamında, heyete ittifakın doğu kanadında huzur ve güvenin idamesi için Türkiye'nin aldığı inisiyatif ve sorumluluklar, Ukrayna'ya sağlanan destek, düzensiz göç, terörizm, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehditlere yönelik Türkiye tarafından gösterilen gayretler ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından NATO harekat ve faaliyetlerine sağlanan azami katılım ile ittifakın caydırıcılık ve savunmasına verilen destekler konularında bilgiler verildiği kaydedildi.