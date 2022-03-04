NATO'da Ukrayna toplantısı: Stoltenberg'den kritik açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu.

Stoltenberg, Ukrayna'da ölüm ve yıkımın önümüzdeki günlerde daha kötü olmasının muhtemel olduğu konusunda uyardı.

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna topraklarında veya Ukrayna hava sahasında NATO askerleri bulunmaması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

NATO diplomatik kanalların açık tutulması yönündeki duruşunu koruyor diyen Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’da çatışmaya girmesiyle Avrupa’da geniş çaplı bir savaş olabileceğine dikkati çekti.

Ukrayna'da gelecek günlerde durumun kötüye gitmesinin muhtemel olduğuna değinen Stoltenberg, Putin’e diplomatik yollara başvurması çağrısında bulundu.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağını ve asker gönderilmeyeceğini yineledi.