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NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla yapılan tatbikatın deniz safhası tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir Körfezi'nde icra edilen "NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın deniz safhası sona erdi.

NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla yapılan tatbikatın deniz safhası tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhasının tamamlandığı belirtilerek, tatbikata katılan gemilerin Alsancak Limanı'na döndüğü bildirildi. 

Paylaşımda tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 19:01
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