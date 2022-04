Netflix'in pek çok projesi iptal oldu

WebTekno'dan aktarılan bilgilere göre; Netflix, birçok yapımı geliştirmeyi bıraktı. Açıklamalarda bundan en çok etkilenenin animasyon departmanı olduğu kaydedildi. Bu kararlara sebep olarak da son zamanlarda yaşanan abone kaybı, platformun 700.000 kullanıcısının bulunduğu Rusya’dan çekilmesi ve piyasa değerindeki büyük düşüş gösterildi. Ek olarak Netflix’in hazirana kadar 2 milyon abone kaybetme tahminin de bu kararda etkili olduğu söylenebilir.

The Wrap’in haberinde animasyon departmanının bir bölümünde yönetici pozisyonunda görev yapan ünlü sinemacı Phil Ryndha ve buradaki birçok çalışanın işten çıkarıldığı aktarıldı. Ayrıca; The Twits, Bone ve Toil and Trouble gibi merakla beklenen animasyonların da iptal edildiği belirtildi. Will Smith’in oynadığı Bright filminin devam filmi Bright 2’nin de durdurulduğu gelen haberler arasında yer aldı. Tabii bu filmin iptalinin Will Smith’in Oscar töreninde Chris Rock’ı tokatlamasıyla alakalı olma ihtimali de yüksek.

Şimdilik toplam kaç Netflix içeriğinin iptal edildiğinin bilinmiyor. Ancak platformun; Arcane, Stranger Things, The Withcer ve Squid Game gibi dünya çapında popüler yapımlarının bundan etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz.

Böyle haberler gelse de Netflix’in toplam 221,64 milyon abone ile hâlen küresel pazarı domine ettiğini belirtmek yanlış olmaz. Ancak geçtiğimiz gün bir diğer popüler platform HBO Max, bir yılda 13 milyon abone kazanarak toplam kullanıcı sayısını 76 milyonun üzerine çıkardığı açıklanmıştı. Ayrıca Disney Plus da 129 milyon abonesinin dünya çapında bulunduğunu aktarmıştı. Bu haberler de yakın zamanda Netflix’in tahtının sallanabileceğini ortaya çıkarmıştı.