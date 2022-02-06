Nevşehir'den Suriye'ye yardım eli

Acıgöl ilçesinde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Nevşehir İHH Başkanı Baki Öncel, Suriye'de süren iç savaş nedeniyle ülkenin kuzeyinde güvenli bölgelerdeki çadırlarda kış mevsiminde yaşam mücadelesi veren muhtaç insanlar için kampanya yürüttüklerini belirtti.

Hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen battaniye, kışlık giyecek ve gıda malzemelerinin sınırın diğer tarafındaki savaş mağdurlarına ulaştırılacağını dile getiren Öncel, "Bu yıl kış sert bir şekilde devam ediyor. Özellikle Suriye'de güvenli bölgedeki çadırlarda soğuktan ölümler yaşanınca yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan kömürler araçla gönderilmişti, şimdi de bot, mont ve gıda tırımızı gönderiyoruz." dedi.

İHH gönüllülerince malzemelerin yüklendiği yardım tırı, duanın ardından Suriye'ye doğru yola çıktı.