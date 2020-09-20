Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Adana ve Aksaray'da da hissedildi.

AFAD: Olumsuz bir ihbar yapılmadı

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz ise depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can veya mal kaybıyla ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını söyledi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 23:25