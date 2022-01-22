Niğde'de feci kaza: Anne-kız can verdi
Tır, önünde giden otomobile çarptı. Kazada otomobildeki F.A. (28) ve kızı S.A. (7) yaşamını yitirirken, sürücü K.A. ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Güncel 22.01.2022, 17:17 23.01.2022, 01:14
Niğde'de tırın otomobille çarpışması sonucu anne ile kızı yaşamını yitirdi, aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.T. idaresindeki 33 AGE 235 plakalı tır, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik yol ayrımında, önünde giden K.A'nın kullandığı 01 CCY 33 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki F.A. (28) ve kızı S.A. (7) hayatını kaybetti, sürücü K.A. ile araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ve kızın cenazeleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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