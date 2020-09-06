Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili sıcak gelişme! Doktoru açıkladı

İilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalanmasının ardından sevenleri büyük bir üzüntüye boğulmuştu. Sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama nihayet geldi.
Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu." açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ülkemizin yetiştirdiği en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Durumu kötüleşen Nihat Hoca, hastanede tedavi altına alınmıştı.
Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı.
Kaynak: Haber7