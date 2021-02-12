Nijerya'da kaçırılan denizciler kurtarıldı

Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya açıklarında korsanlar saldırmıştı. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün sevindiren bir gelişme yaşandı.

15 Türk denizci, korsanların elinden kurtarıldı.

Türk denizcilerin 2-3 gün içinde İstanbul'a getirildiği ve seyahat gününe kadar hepsinin güvenli bir noktada tutulduğu öğrenildi.

Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 17:46