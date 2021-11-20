Niksar Belediye Başkanından açıklama

Özcan, sabah saatlerinde ilçelerinde bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremi ilçe halkı olarak hissettiklerini dile getiren Özcan, "Depremin ardından artçı sarsıntılar oldu. Şu ana kadar çok şükür, sıkıntı yok. Allah beterinden korusun. Tüm Niksarlılara geçmiş olsun. Ekiplerimizin çalışmaları sürüyor." dedi.