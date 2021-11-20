Niksar Belediye Başkanından açıklama
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 4 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Güncel 20.11.2021, 12:08
Özcan, sabah saatlerinde ilçelerinde bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.
Depremi ilçe halkı olarak hissettiklerini dile getiren Özcan, "Depremin ardından artçı sarsıntılar oldu. Şu ana kadar çok şükür, sıkıntı yok. Allah beterinden korusun. Tüm Niksarlılara geçmiş olsun. Ekiplerimizin çalışmaları sürüyor." dedi.
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